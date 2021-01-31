فيديو .. تواصل الاحتجاجات فى النمسا ضد قيود فيروس كورونا رغم الحظر

جدة - نرمين السيد - وحسبما أفادت قناة "روسيا اليوم"، حظرت الشرطة، أمس السبت التظاهر بعد مسيرة سابقة ضمت عشرة آلاف شخص فى منتصف يناير، تجاهل جزء كبير من المشاركين فيها التزام الكمامة والتباعد الاجتماعى.

وبحسب قوات الأمن، لبى آلاف الأشخاص بعد ظهر الأحد دعوة حزب "الحرية النمساوى" اليمينى المتطرف الذى نظم التحرك واعتبر منعه "معيبا".

وأشارت قوات الأمن إلى أن التظاهرة ضمت ناشطين من "النازيين الجدد" ومشاغبين.

ونفذت الشرطة حملة اعتقالات بعدما رفض المحتجون التفرق وصمموا على السير باتجاه البرلمان وعرقلة حركة السير.

وكان وزير الداخلية السابق هربرت كيكل عضو حزب "الحرية" اليمينى المتطرف دعا إلى التظاهر الأحد ضد حظر التجول والإغلاق الثالث السارى.