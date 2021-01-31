جدة - نرمين السيد - وحسبما أفادت قناة "روسيا اليوم"، حظرت الشرطة، أمس السبت التظاهر بعد مسيرة سابقة ضمت عشرة آلاف شخص فى منتصف يناير، تجاهل جزء كبير من المشاركين فيها التزام الكمامة والتباعد الاجتماعى.
وبحسب قوات الأمن، لبى آلاف الأشخاص بعد ظهر الأحد دعوة حزب "الحرية النمساوى" اليمينى المتطرف الذى نظم التحرك واعتبر منعه "معيبا".
وأشارت قوات الأمن إلى أن التظاهرة ضمت ناشطين من "النازيين الجدد" ومشاغبين.
ونفذت الشرطة حملة اعتقالات بعدما رفض المحتجون التفرق وصمموا على السير باتجاه البرلمان وعرقلة حركة السير.
وكان وزير الداخلية السابق هربرت كيكل عضو حزب "الحرية" اليمينى المتطرف دعا إلى التظاهر الأحد ضد حظر التجول والإغلاق الثالث السارى.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر فيديو .. تواصل الاحتجاجات فى النمسا ضد قيود فيروس كورونا رغم الحظر على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.