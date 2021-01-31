المرصد السوري: 30 شاحنة عسكرية تابعة للتحالف الدولي تتجه لحقل غاز في دير الزور

دخلت قافلة لـ التحالف الدولي، اليوم، مؤلفة من 30 سيارة عسكرية وشاحنة، تضم معدات عسكرية شملت مدافع ومدرعات ومواد لوجستية، واتجهت نحو قاعدة “التحالف الدولي” في حقل الغاز “كونيكو” في ريف دير الزور، وفقا لما ذكرته صحيفة الخليج الإماراتية.

وكان المرصد السوري لحقوق الإنسان رصد، في 20 يناير، دخول قافلة لـ”التحالف الدولي” من معبر الوليد الحدودي مع إقليم كردستان العراق، تتألف القافلة مما يزيد عن 40 شاحنة غالبيتها مغلقة تحمل مواد لوجستية وعسكرية، وتوجهت القافلة إلى قواعد “التحالف الدولي” في ريف الحسكة شمال شرق سوريا.

وكان المرصد السوري لحقوق الإنسان رصد، أمس، دخول قافلة تابعة لـ”التحالف الدولي” نحو الأراضي السورية، عبر معبر الوليد الحدودي مع إقليم كردستان العراق، حيث دخلت نحو 40 شاحنة محملة بمعدات عسكرية ولوجستية، وتوجهت نحو قواعد التحالف في رميلان وتل بيدر وقواعد أخرى بريف الحسكة، يذكر أن هذه القافلة هي الخامسة من نوعها منذ مطلع العام الجاري.

ورصد المرصد السوري في 16 من الشهر الجاري، دخول قافلة جديدة تابعة للتحالف الدولي مؤلفة من 35 شاحنة محملة بمواد لوجستية ومعدات عسكرية وصهاريج وقود، من معبر الوليد الحدودي مع إقليم كردستان العراق، واتجهت نحو مدينة القامشلي، ومن ثم توجهت إلى قواعد التحالف الدولي في الحسكة ودير الزور.