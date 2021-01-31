داخل حمام سباحة.. سلمى حايك تخطف الأنظار.. شاهد

شاركت النجمة العالمية سلمى حايك، جمهورها صور لها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام". وظهرت سلمى حايك فى حمام سباحة بإطلالة ساحرة للغاية، وهي تستمتع بإجازتها داخل منزلها وعلقت على الصورة قائلة "صباح_الخير".

تعتبر سلمى حايك من النجمات اللاتي تحرصن على الاهتمام والعناية ببشرتها ورشاقتها من خلال اختيار الأزياء الشبابية مما جعلها تتمتع بمظهر جذاب منحها عمرا أقل مما هي عليه.

وتنتظر النجمة سلمى حايك طرح فيلمها الجديد The Hitman's Wife's Bodyguard وكان من المقرر عرضه، قبل أزمة فيروس كورونا.

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