إسقاط طائرة تجسس إسرائيلية بقطاع غزة

أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الأحد، أن طائرة مسيرة تابعة له أسقطت على يد مسلحين في قطاع غزة مساء اليوم الأحد.

وقالت قناة "كان" الرسمية نقلا عن مصادر في الجيش إن طائرة بدون طيار تم إسقاطها داخل قطاع غزة دون مخاوف من تسرب معلومات.

ولم تضف القناة مزيدا من التفاصيل، حول ملابسات إسقاط الطائرة بدون طيار، والمهمة التي أطلقت من أجلها في سماء القطاع.

ونقلت وكالة "معا" الفلسطينية عن مصادر لم تسمها أن "مقاومين فلسطينيين تمكنوا من إسقاط طائرة تجسس إسرائيلية شمال القطاع ونقلها لمكان آمن".