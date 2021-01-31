العثور على مقبرة جماعية تضم رفات 400 شخص غربي الموصل

أعلنت الشرطة العراقية اليوم الأحد، العثور على مقبرة جماعية جديدة ضمت رفات 400 شخص غرب الموصل. وقالت قيادة شرطة نينوى ـفي بيان أوردته قناة «السومرية نيوز» العراقية ـ إن «القوات الأمنية عثرت على مقبرة جماعية ضمت رفات 400 من ضحايا تنظيم داعش الإرهابي في مقبرة كبيرة داخل قرية حميدات ضمن قضاء تلعفر (60 كم غرب الموصل) وهي الثاني من نوعها خلال أشهر قليلة». وأضافت شرطة نينوى أن «القوات الأمنية سلمت الرفات للطب العدلي الشرعي بالموصل».

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