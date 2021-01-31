نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اليونان تسجل أول إصابة بسلالة كورونا الجنوب إفريقية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت اليونان، اليوم الأحد، تسجيل أول إصابة جديدة بفيروس كورونا الجنوب إفريقى المتحور فى مدينة سالونيكى شمال البلاد، حسبما أفادت وكالة الأنباء السعودية "واس".

وأوضحت الهيئة الوطنية للصحة العامة فى اليونان، أنه لم تتوفر أى معلومات حتى الآن عن عدد الإصابات بالمتحور الجنوب إفريقى شديد العدوى على غرار المتحور البريطانى.

وسجلت اليونان 156.473 إصابة و5.779 وفاة بفيروس كورونا منذ بدء تفشى الفيروس نهاية فبراير.