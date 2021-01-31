تفاصيل وسبب وفاة الأميرة نورة بنت فهد آل سعود وموعد مكان الجنازة

ننشر تفاصيل وسبب وفاة الأميرة نورة بنت فهد آل سعود ، حيث أعلن الديوان الملكي منذ ساعات قليلة خبر وفاة الأميرة نوره بنت فهد بن محمد آل سعود رحمها الله وتغمدها بواسع رحمته، ويرغب جميع مواطني المملكة العربية السعودية الآن بمعرفة التفاصيل الكاملة عن بيان الديوان الملكي السعودي وسبب وفاة الأميرة نورة بنت فهد آل سعود وموعد ومكان صلاة الجنازة على الأميرة نورة بنت فهد بن محمد آل سعود.

وفاة الأميرة نورة بنت فهد آل سعود

صدر عن الديوان الملكي السعودي منذ قليل بيان خبر وفاة الأميرة نورة بنت فهد بن محمد بن عبد الرحمن آل سعود وجاء بيان الديوان الملكي كالتالي: انتقلت إلى رحمة الله تعالى الأميرة نوره بنت فهد بن محمد بن عبد الرحمن آل سعود”، وأضاف: “سيصلى عليها إن شاء الله غدا الاثنين”، من دون أن يحدد مكان الصلاة والدفن.

سبب وفاة الأميرة نورة بنت فهد آل سعود

توفت الأميرة نوره بنت فهد آل سعود في الحادي والثلاثين من يناير 2021 / 18 جمادي الأخرة 1442، أما عن سبب وفاة الأميرة نورة بنت فهد آل سعود فلم يتم نشر أي أخبار فيما يخص هذا الشأن، وانتشر على موقع التواصل الاجتماعي تويتر تغريدات كثيرة من قِبل نشطاء ينعون وفاة الأميرة نورة بنت فهد آل سعود، أما عن سبب وفاة الأميرة نورة بنت فد آل سعود.