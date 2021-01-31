الجيش الألماني يتدخل لصد كورونا في البرتغال

الجيش الألماني يتدخل لصد كورونا في البرتغالأعلن الجيش الألماني أنه يفحص حاليا الإجراء التالي بعد عودة فريق استطلاع طبي من البرتغال التي تعاني بشدة تفشي فيروس كورونا المستجد.

وقال متحدث باسم وزارة الدفاع الألمانية يوم الأحد إنه لم تحدد حتى الآن كيفية تقديم دعم للبرتغال ونطاق هذا الدعم.

وكانت مجلة "شبيجل" الألمانية ذكرت اليوم الأحد أنه من الممكن إرسال فريق مكون من 27 طبيبا ومسعفا من ألمانيا إلى البرتغال مطلع هذا الأسبوع من أجل توفير المساعدة في المستشفيات التي تعاني من زيادة العبء.

وبحسب معلومات "شبيجل"، وصف خبراء الجيش الألماني صورة كارثية عن الوضع في البرتغال، وأوضحوا أن النظام الصحي يعاني من ثقل الكاهل بشكل تام، وأن جزءا كبيرا من أفراد الرعاية في المستشفيات مصابون بفيروس كورونا، وأشاروا إلى أنه ليس مخططا سفر مرضى في الوقت الحالي (من البرتغال إلى ألمانيا).

وأعلنت النمسا يوم الأحد أن بعض مرضى كورونا الذين يعانون من حالات خطيرة سوف يأتون من البرتغال إلى النمسا.

وكانت البرتغال تجاوزت الوباء لفترة طويلة على نحو معتدل. ولكن الوضع ساء لديها منذ خريف العام الماضي. وهناك إغلاق صارم في البلاد، التي يبلغ عدد سكانها 3ر10 مليون نسمة، منذ يناير.

المصدر: (د ب أ)

