أخبار اليمن : مرتزقة العدوان يختطفون 7 نساء بمأرب

مرتزقة العدوان يختطفون 7 نساء بمأرب
اختطفت مليشيا العدوان بمدينة مأرب 7 نساء واقتادتهن إلى جهة مجهولة في جريمة جديدة تضاف إلى سلسلة إنتهاكات مرتزقة العدوان بحق المدنيين بالمحافظة.
وأوضح مصدر محلي أن مجاميع من مرتزقة العدوان داهمت منازل نازحين مساء السبت واختطفت خمس نساء من بين أهاليهن، ثم عاودت صباح امس لتختطف اثنتين أخريات.
وأشار المصدر إلى أنه تم نقل المختطفات إلى جهة مجهولة دون إبلاغ أسرهن عن أماكن إعتقالهن.
وحسبما اوردته وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) فقد استنكر المصدر بشدة إنتهاكات مرتزقة العدوان وحملات الإختطافات التي طالت العشرات من المدنيين من أبناء المحافظة وساكنيها والتي وصلت إلى إختطاف النساء في جريمة تتنافى مع كل القوانين والأعراف القبلية.
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