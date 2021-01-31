فيديو .. وقفة تضامنية مع الرئيس التونسى بعد تصريحات مستفزة للغنوشى

وحسبما أفادت قناة "روسيا اليوم"، نشرت صفحة مؤيدة للرئيس التونسى فيديو وصورا لوقفة احتجاجية نظمها عدد من أهالى حى المنيهلة الشعبى أمام منزل الرئيس، تعبيرا عن مساندتهم له عقب تصريحات الغنوشى التى اعتبر فيها أن دور الرئيس "رمزى" فى نظام الحكم القائم فى البلاد.
ومن جانبها قالت حركة مشروع تونس، فى وقت سابق اليوم الأحد، إن حكم الإخوان من 2011 يسعى للسيطرة على البلاد، مشيرة إلى أن حركة النهضة الإخوانية فى تونس تريد أن تتصدر المشهد فى البلاد.
وتابعت الحركة -فى تصريحات نقلتها قناة "العربية"- أنه لو كان أردوغان هو مرجع راشد الغنوشى "زعيم حركة النهضة" فالرئيس يحكم فى تركيا، مؤكدة أن حركة النهضة قدمت حكومة سياسية وفشلت.
وأوضحت أن الغنوشى يريد إحداث شرخ بين الرئيس ورئيس الحكومة، والانقلاب على المؤسسات التى يحددها الدستور، مشيرة إلى أن موقف الغنوشى من الرئيس يمثل انقلابا على الدستور.
وأوضحت الحركة أن الوضع فى تونس متأزم وتوجد أزمة بين الرئاسات الثلاث، مشددة "نتحدى الغنوشى بالذهاب لاستفتاء شعبى على نظام الحكم".
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