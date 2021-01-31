قال المتحدث باسم وزير الدفاع الإسرائيلي بيني جانتس إن إسرائيل وافقت على تخصيص 5000 جرعة لقاح ضد فيروس كورونا لفلسطين. وقال المتحدث باسم جانتس، وفقًا لموقع Ynet، "تمت الموافقة بالفعل على تخصيص 5000 جرعة لقاح". وأضاف "سيتم تسليم لقاحات 2500 عامل صحي إلى رام الله في بداية الأسبوع المقبل" وقال مصدر لوسائل الإعلام إن "إسرائيل ستقدم لقاح فايزر لفلسطين". ودعا المنسق الخاص للأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط، تور وينيسلاند، إسرائيل في السابق إلى مساعدة فلسطين في حملة التطعيم. ووفقًا له، سيكون هذا أمرًا بالغ الأهمية لجهود الحكومتين لاحتواء الوباء.

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