اقترب عدد المصابين بكورونا في المستشفيات الفرنسية من أعلى مستوى له منذ تسعة أسابيع، مع إغلاق البلاد حدودها أمام السفر غير الضروري من وإلى جميع الدول خارج الاتحاد الأوروبي.
ويعالج في المستشفيات بفرنسا حاليا 27613 مصابا بكورونا بارتفاع 331 مصابا عن يوم أمس، في أعلى عدد منذ الأول من ديسمبر الماضي.
ولم يفرض الرئيس إيمانويل ماكرون يوم الجمعة عزلا عاما شاملا للمرة الثالثة، لكنه شدد القيود على الحدود وأغلق مراكز التسوق الكبيرة وعزز فرض حظر التجول الليلي.
وسجلت السلطات الصحية 19235 إصابة جديدة بكورونا مقارنة مع 18436 يوم الأحد الماضي.
وقالت إن عدد المصابين في وحدات العناية المركزة ارتفع بواقع 45 إلى 3158.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر عدد مصابي كورونا بمستشفيات فرنسا يقترب من أعلى مستوى منذ 9 أسابيع على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.