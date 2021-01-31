وزير الإعلام اليمني: هجوم مطار عدن تم بصواريخ إيرانية الصنع

قال وزير معمر الإريانى وزير إعلام اليمن أن الهجوم الذي نفذته مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من نظام طهران على مطار عدن تم بصواريخ إيرانية الصنع، وذلك وفقا لقناة العربية.

وكان مشروع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية "مسام لتطهير الأراضي اليمنية من الألغام" تمكن خلال الأسبوع الثالث من شهر يناير 2021م من انتزاع 1.446 لغما، منها 9 ألغام مضادة للأفراد، و177 لغما مضادة للدبابات.

كما تمكن المشروع من انتزاع 1.258 ذخيرة غير متفجرة، وعبوتين ناسفتين، وبلغ إجمالي ما تم نزعه منذ بداية المشروع حتى الآن 213.018 لغما زرعتها الميليشيات الحوثية الانقلابية في الأراضي والمدارس والمنازل في اليمن، راح ضحيتها عدد كبير من الأبرياء في مختلف الأعمار.