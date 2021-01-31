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عمر شويل - جدة الإمارات تفتح باب التجنيس وأهم الشروط للحصول على الجنسية الإماراتية، حيث حدثت خطوة لم يسبق لها مثيل، وضعت الإمارات بعض التعديلات لمنح الجنسية للمستثمرين وأصحاب مهن مختلفة مثل العلماء والأطباء، وبهذا تكون فتحت باب التجنيس لفئات تم تحديدها من الأجانب لجذب “العقول التي تساهم بقوة في مسيرتنا التنموية”، وفق ما قام رئيس الوزراء الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم بالإعلان عنه، لذا سنقوم اليوم بتوضيح أهم الشروط التي تم وضعها لمنح الجنسية الإماراتية.

الإمارات تفتح باب التجنيس

حيث قامت دولة الإمارات يوم أمس السبت بالإعلان عن قرار فتح باب التجنيس ويكون لفئات محددة فقط من الأجانب الوافدين إليها ويكون هذا بغرض جذب عقول جديدة تساهم في تنمية المسيرة التنموية.

وتعد هذه الخطوة خطوة نادرة ولم يسبق لها مثيل، فمن المعتاد أن إمكانية الحضول على الجنسية يعتبر أمر صعب ونادر جدا، ومن الجدير بالذكر أن قامت الإمارات بإعطاء مايسمي بالإقامة الذهبية والتي تمسح بتجديدها كل عشر سنوات وكان ذلك محاولة منها لضخ الأموال داخل الأسواق الإماراتية سعيا في الإرتقاء بالمسيرة التنموية أيضا.

الإمارات تفتح باب التجنيس أولا شروط منح الجنسية الإماراتية للأطباء

أولا ينبغي أن يكون الطبيب متخصص في مجال فريد ودقيق.

يجب أن لا تقل الخبرة المهنية للطبيب في تخصصة عن عشر سنوات.

من المهم أن يكون تخصص الطبيب مهم داخل دولة الإمارات.

يجب أن يكون الطبيب عضوا بمنظمة علمية كبيرة.

يجب أن يكون لديه إسهامات في مجاله.

ثانيا شروط منح الجنسية الإماراتية لأصحاب المواهب

يجب أن يكون الشخص الموهوب حاصلا مرة على الأقل علي براءة اختراع من دولة الإمارات ويشترط أن تكون معتمدة من إحدي الجهات المعترف بها في الدولة.

يجب أن يكون حصل من قبل على جائزة عالمية في مجاله الفني.

ينبغي أن يكون حاصل على رسالة توصية من أي جهة مختصة في مجاله.

ثالثا شروط الحصول على الجنسية الإماراتية للعلماء

يجب أن يكون باحثا نشيطا في مجاله داخل مركز بحثي أو جامعة.

أن لا تقل خبرته في مجاله عن عشر سنوات.

أن يكون لديه اسهامات كبيرة في مجاله

يجب أن يكون حاصل على رسالة توصية من إحدي المؤسسات العلمية المعترف بها داخل دولة الإمارات.

رابعا شرط منح الجنسية الإماراتية للمستثمرين

أن يكون لديه عقار واحد على الأقل داخل دولة الامارات