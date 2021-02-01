كيفية الحصول على تمويل نفاذ من بنك التنمية الاجتماعية السعودي وأهدافه والفئات المستهدفة يتميز تمويل نفاذ عن أي تمويل أخر وذلك لسرعه التقديم وسرعة الحصول عليه التي قد تتراوح مده الحصول عليه من خمس أيام إلى سبعة أيام يتم الحصول على تمويل نفاذ من بنك التنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية الذي يقوم بتقديمه بنك التسليف وذلك لتمويل العمل الحر، حيث يعمل البنك على تقديم القروض لأصحاب الدخل المتوسط والدخل المحدود ومن مزايا القروض التي يقوم بتقديمها بنك التنمية الاجتماعية هي أن القروض تكون قروض حسنه وتكون بدون فوائد ومن خلال موقع ثقفني سيتم توضيح كيفية التقديم على تمويل نفاذ من بنك التنمية الاجتماعية وأهداف تمويل نفاذ والفئات المستهدفة من تمويل نفاذ.



توجد الكثير من المتطلبات التي يجب توافرها في المتقدم لكي يستطيع الحصول علي تمويل نفاذ من بنك التنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية وهى:

يشترط على المتقدم تقديم الهوية الوطنية ويجب أن تكون الهوية سارية أثناء التقديم. أن يقوم المتقدم بتقديم ما يثبت مكان السكن والموطن. يتم تقديم رقم الجوال المسجل في نظام أبشر الإلكتروني. يشترط على المتقدم أن يقوم بتقديم شهادة العمل الحر. يجب أن يقوم طالب التمويل بتقديم رقم الأبيان.

لقد قام بنك التنمية الاجتماعية بتعريف أهداف تمويل نفاذ وأهداف التمويل هي :

أن يتواجد لذوى الدخل المحدود من المواطنين دخل إضافي. يهدف التمويل أنه يقوم من الأحد من الائتمان غير الرسمي. أهداف هذا التمويل هو خفض نسبه البطالة. أهداف التمويل للمواطنين والأفراد لوجود فرص لتحسين الوضع المالي. يهدف التمويل إلى رفع الحالة المعيشية لحياة المواطن السعودي. أهداف التمويل هو المساهمة في تحقيق متطلبات العمل المرن وممارسه العمل الحر.

لقد قام بنك التنمية الاجتماعية بتحديد الفئات المستهدفة من الأشخاص الذين يمكنهم الحصول على تمويل نفاذ وهم:

الأشخاص الذين بدون مرتب أو الذين لا يعملون. الموظفين الذي يكون راتبهم 10000 ريال واقل لمسار الخدمات التخصصية. الموظفون الذين لا تبدلهم 5000 ريال أو اقل لمسار النقل التشاركي . الأشخاص الغير المخدومين عبر قنوات التمويل التقليدية.

كيفية توافر متطلبات التقديم على تمويل نفاذأهداف تمويل نفاذ من بنك التنمية الاجتماعيةالفئات المستهدفة من تمويل النفاذ