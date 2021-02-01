الموارد البشرية السعودية: طريقة التقديم على المساعدة المقطوعة برقم السجل 1442هـ

المساعدة المقطوعة ، تعتبر من أهم البرامج التي تقدمها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية والضمان الاجتماعي بالمملكة العربية السعودية، والتي تقدم الدعم المالي للمواطنين أصحاب الدخل المنخفض، والبرنامج يعتبر من أعظم برامج التكافل الاجتماعي خلال الأعوام السابقة، لأنها تهتم بالطبقة الفقيرة لرفع مستواهم الاقتصادي والمعيشي، لكي يعيشوا عيشة كريمة، وناشد المواطنين هذه الأيام الموارد البشرية بسرعة صرف المساعدة المقطوعة 1442هـ، لأنها تساعدهم على تلبية احتياجات اسرهم الضرورية، وسوف نتعرف من خلال موقع ثقفني الإخباري، على طريقة التقديم على المساعدات المقطوعة، وشروط الحصول عليها.

طريقة التقديم على المساعدة المقطوعة برقم السجل

هناك بعض الخطوات الضرورية التي يجب أن نتبعها في عملية التقديم على مقطوعة الضمان الاجتماعي وهى كما يلي:-

الدخول على موقع الموارد البشرية، ثم الدخول على رابط المساعدة المقطوعة. القيام بتسجيل مستخدم جديد القيام بتدوين الرقم الخاص بالهوية الوطنية أو السجل المدني السعودي. تسجيل تاريخ الميلاد الخاص بالشخص المستفيد. تسجيل رقم تليفون المتقدم، مع تأكيد الرقم. تدوين كلمة السر، مع مراعاة أن تكون عبارة عن حروف انجليزية كبيرة وأرقام. تدوين الرمز الشخصي للتحقق الموجود على الشاشة. الضغط على كلمة التعهد، ثم نقوم بالضغط على كلمة تسجيل. القيام بتسجيل الرمز الذي يأتي إلينا على الهاتف المسجل في المساعدات المقطوعة، وتأكيد الرمز مرة ثانية. سوف تظهر لدينا صفحة تحتوي على جميع البيانات المطلوبة. نقوم بتعبئة جميع الخانات التي توجد فارغة بشكل واضح ودقيق. تعبئة الخانة الخاصة بالاسم على أن يكون كامل، وتسجيل جنس المستفيد، والعنوان الخاص به بكل دقة وبالتفصيل، والوظيفة التي يشغلها المستفيد، والمؤهل الدراسي الحاصل عليه، وصافي الراتب الشهري إن وجد، وقدرة هذا الشخص على العمل، وسن هذا الشخص الذي يرغب في الحصول على المساعدة المقطوعة برقم السجل السعودي. القيام بتدوين جميع البيانات التي تخص السكن، والعنوان البريدي للسكن، والحي الذي يوجد به هذا العقار، ورقم التليفون، وبريد المستفيد الإلكتروني إن وجد. تقديم المستفيد الأوراق الخاصة ببيانات الدخل الشهري. موافقة المتقدم على كل شروط مقطوعة الضمان الاجتماعي.

شروط المساعدات المقطوعة 1442هـ

هناك بعض الشروط الهامة التي يجب أن تتوفر في الأشخاص المتقدمين للحصول على المساعدة المقطوعة السعودية وهى كما يلي:-

لا يقل عمر المستفيد من إعانات وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ، أثناء التقديم على المقطوعة عن 35 عام.

، أثناء التقديم على المقطوعة عن 35 عام. أن يكون المتقدم سعودي الجنسية ومقيم إقامة دائمة بالمملكة، ويستثنى من شرط الجنسية زوج السعودية الأجنبي، وزوجة السعودي الغير سعودية الأصل.

المساعدة المقطوعة يتم صرفها حسب الأولوية في عملية التقديم، ويتم ترتيب المتقدمين على قوائم انتظار المساعدات المقطوعة حسب الأسبقية في التقديم.

يتم صرفها حسب الأولوية في عملية التقديم، ويتم ترتيب المتقدمين على قوائم انتظار حسب الأسبقية في التقديم. لا يكون لدى الشخص المتقدم للحصول على الإعانات المقطوعة أي أراضي زراعية أو سجل تجاري أو عقارات أو أملاك.

تصرف المقطوعة للمواطن الأعزب الذي لا يتخطى راتبه الشهري 3000 ريال سعودي.

تصرف مقطوعة الضمان الاجتماعي للمتقدم المتزوج الذي لا يزيد دخله الشهري عن 8640 ريال سعودي.

الحد الأعلى للإعانات المقطوعة 30 ألف ريال سعودي.

يتم حساب ما يحصل عليه المتقدم من إعانات نقدية، من خلال قسمة الدخل على عدد أفراد المستفيد.

المواطنين المستفيدين من المساعدة المقطوعة

تم تحديد الأشخاص الذين يستحقون مقطوعة الضمان الاجتماعي وهم كما يأتي:-