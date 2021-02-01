حساب المواطن نتائج الأهلية للدورة 39 برقم الهوية لشهر فبراير 2021

حساب المواطن يعلن عن صدور نتائج الأهلية للدورة 39 الخاصة بشهر فبراير القادم من العام الجاري 2021، وذكر البرنامج في تغريدة له، من خلال الحساب الرسمي على موقع التدوين المصغر تويتر، أنه بإمكان المواطنين الآن التحقق من الأهلية برقم الهوية، بالإضافة إلى إمكانية الدخول على الحساب الإلكتروني، ومعرفة ما يريده الشخص من تفاصيل واستفسارات تخصه، حيث يقدم هذا الدعم للأشخاص المستحقين وفقا لمجموع من الشروط والضوابط التي سيتم عرضها في هذا المقال.

حساب المواطن يعلن صدور نتائج الأهلية للدورة 39

من الجدير بالذكر أنه قد بلغ عدد المستفيدين من الدفعة السابقة لشهر يناير والتي صدرت في العاشر من يناير الجاري حوالي 10.7 مليون مستفيد، بمبلغ قدر بنحو 1.9 مليار ريال سعودي، وذلك ضمن الدفعة الثامنة والثلاثين من الذين استوفوا معايير الاستحقاق، وبلغ عدد التعويضات التي تم دفعها بأثر رجعي بمبلغ يعادل خمسة عشر مليون، وذلك ليصل إجمالي ما قد قام البرنامج بدفعه من بداية انطلاقه ما يزيد عن 88 مليار، تتضمن في داخلها تعويضات تم تقديرها بحوالى 649 مليون ريال سعودي، من خلال الدفعات السابقة.

شروط إجراء الأهلية

هناك عدة شروط لإتمام عملية الأهلية في حساب المواطن، والتي من الضروري توافرها بشكل جيد، ومن هذه الشروط ما نذكره خلال النقاط التالية:

ضرورة أن يكون الشخص المسجل حاصل على الجنسية السعودية، باستثناء الابن والابنة، وكذلك الزوجة أو الزوج، غير السعوديين، ولكن حاصلين على بطاقات تنقل.

أن يكون الشخص المستفيد، يقضي أغلب أوقاته داخل المملكة السعودية، بحيث لا تقل مدة إقامته عن تسعون يوماً، في خلال السنة.

يشترط ضرورة عدم وجود أياً من المستفيدين، في أي دار من الدور الخاصة بالإيواء سواء كانت حكومية أو في شكل سجون.

أن تتوافق البيانات الخاصة بالفرد المستحق مع بيانات الجهات المعنية المختلفة.

تعتمد المعايير الخاصة بالاستحقاق علي الدخل التي تتقاضاه الأسرة، وكذلك عدد الأفراد الموجودين بها، وعمر التابعين لها، سواء كانت أقل أو أكثر من ثمانية عشر سنوات.

الضوابط الخاصة بحساب المواطن

توجد العديد من الضوابط التي تحكم عملية الأهلية، والتي أقرها البرنامج مؤخراً، وتتعلق بالفرد المستقل، وتحديد ما هو الحد الأعلى في الاستحقاقات، وكذلك التعليق على المستجدين من الأشخاص المستفيدين، وتضمنت تلك التعديلات التي أقرها البرنامج تعليق استقبال الطلبات الجديدة لمن هم مستجدون بهدف التمكن من الدعم، وذلك عن طريق برنامج حساب المواطن، وكان في داخل هذه التعديلات ما يلي: