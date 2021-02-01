الاتحاد الأوروبى : مشاركة الليبين فى الحوار السياسى تظهر التزاما حقيقيا

جدة - نرمين السيد - أكد سفير الاتحاد الأوروبى فى ليبيا، اليوم الأحد، أن المشاركة الواسعة للقادة الليبيين من مختلف أنحاء البلاد تظهر التزاما حقيقيا من جميع الأطراف تجاه ملتقى الحوار السياسى، حسبما أفادت قناة "العربية".





وعبر سفير الاتحاد الأوروبى، عن أمله فى تشكيل حكومة توحد الليبيين وتحقق لهم الاستقرار. وكانت بعثة الأمم المتحدة كشفت مساء السبت لائحة المرشحين للمجلس الرئاسى الانتقالى ومنصب رئيس الوزراء، والذين سيتوجب تعيينهم الأسبوع المقبل فى سويسرا لضمان عملية الانتقال بحلول انتخابات ديسمبر المقبل.

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