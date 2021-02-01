العدل السعودية تحدد آلية الاستفادة من خدمة حصر ورثة عبر «ناجز»

أوضحت وزارة العدل السعودية، متطلبات وشروط وآلية الاستفادة من خدمة حصر ورثة عبر بوابة «ناجز».
وأشارت منصة ناجر، من خلال موقعها الإلكتروني، إلى أن هذه الخدمة تتيح للمستفيد من الورثة أو وكيل لأحدهم تقديم طلب لاستخراج صك حصر ورثة من المحكمة لتوضيح بيانات المتوفي وبيانات جميع ورثته وصلة قرابتهم به مع إثبات القاصر والحمل إن وجد، وذلك وفقا لصحيفة عاجل.
وحددت وزارة العدل، المتطلبات الضرورية والأساسية؛ لتنفيذ خدمة حصر ورثة، وذلك من خلال استيفاء المتطلبات الآتية:
- وجود سجل الأسرة أو شهادة الميلاد.
- حضور صاحب الطلب، وهو (أحد الورثة أو وكيله) بوكالة سارية المفعول تخوله طلب إثبات حصر الورثة.
- إحضار أصل شهادة الوفاة أو شهادة طبية أو ما يثبت الوفاة.
- إحضار صورة سجل الأسرة للمتوفى السعودي، وهويات الورثة غير المسجلين في سجل الأسرة.
- إذا كانت الزوجة مطلقة مسجلة في سجل الأسرة، إحضار أصل صك الطلاق أو صورة مصدقة منه.
- إحضار شهادة الوفاة أو حصر الورثة للوارث إذا كان متوفى.
- شاهدان ومعدلان.
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