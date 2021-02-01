تقارير: ميلانيا تخطط للانفصال عن ترامب بعد خسارته في الانتخابات

كشفت صحيفة "ميرور" البريطانية، اليوم الأحد، أن العلاقات بين ميلانيا ترامب وزوجها الرئيس السابق دونالد ترامب أصبحت متوترة، خاصة بعد تصويرها وهي تبتعد عنه وتتجاهله في فلوريدا يوم تنصيب بايدن في الـ20 من شهر يناير الجاري.

وأشارت إلى أن الزوجين كانا ينامان في غرف نوم منفصلة في البيت الأبيض خلال الأيام الأخيرة؛ وهو ما أجج الشائعات بشأن طلاق وشيك.

ونقلت الصحيفة عن خبراء قولهم إن ميلانيا ستتحرك بسرعة نحو الطلاق، حال توجيه أي اتهامات لزوجها دونالد ترامب.

وأضافوا أن أي لائحة اتهام جديدة ستكون الفصل الأخير في زواجهما، مشيرين إلى أنه من المقرر أن يكلف طلاقها، ترامب، حوالي 150 مليون دولار، لذا سيحثها مستشاروها على الانفصال بسرعة، حيثُ من المحتمل ألا تكون لديه الأموال الكافية عقب ذلك.

والتقى ترامب بميلانيا عام 1998 وتزوجا عام 2005 في حفل زفاف ضخم تكلف أكثر من مليوني دولار، وقدم ترامب لميلانيا خاتمًا من الألماس والزمرد تصل قيمته إلى أكثر من 300 ألف دولار.