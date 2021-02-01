فرنسا وألمانيا تهددان شركة استرازينكا للقاح كورونا

تصاعدت التوترات بين عملاق الادوية استرازينكا والاتحاد الأوروبي بشأن نقص اللقاحات حيث قالت باريس وبرلين إن الشركة يجب أن تواجه عقوبات أو حتى إجراءات قانونية إذا اتضح أنها تفضل البريطانيين على الأوروبيين.

وقال وزير الخارجية الفرنسي لشؤون أوروبا، كليمنت بون لراديو "J" الفرنسي اليوم الأحد، "أنا لا أقول أن هناك مشكلة، ولكن إذا كانت هناك مشكلة وأنهم فضلوا وجهات أخرى ، وبلدان أخرى - على سبيل المثال المملكة المتحدة - علينا ، فإننا سندافع عن مصالحنا" ، مضيفًا أن الشركة تواجه الآن "اتهامات خطيرة" وهذا ليس شيئًا تعامله بروكسل "باستخفاف".