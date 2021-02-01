أخبار العالم | وفاة الأميرة نورة بنت فهد .. اختفاء طائرة تدريب يونانية يقودها عراقي .. إسرائيل تقدم لقاح فايزر لفلسطين .. وحركة الشباب تعلن مسئوليتها عن تفجير مقديشيو

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كان من أبرز الأخبار على مدار الاحد:

أعلن الديوان الملكي السعودي الأحد، وفاة الأمير نورة بنت فهد بن محمد.. أعلنت الحكومة العراقية اختفاء طائرة تدريب يونانية يقودها طيار عراقي مبتعث على نفقة شركة الخطوط الجوية العراقية. وجّه محافظ بارق مفرح زايد البناوي رئيس لجنة التنمية السياحية الفرعية السعودية، بإغلاق مهرجان بارق الشتوي وإيقاف كافة فعالياته اعتبارًا من الأحد. وجه أمير منطقة جازان الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز بمتابعة تطبيق الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية ضد فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19". ذكرت وسائل إعلام لبنانية أن مواجهات اندلعت بين المتظاهرين وقوات الأمن في ساحة النور. قال وزير معمر الإريانى وزير إعلام اليمن أن الهجوم الذي نفذته مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من نظام طهران على مطار عدن تم بصواريخ إيرانية الصنع. تصاعدت التوترات بين عملاق الادوية استرازينكا والاتحاد الأوروبي بشأن نقص اللقاحات حيث قالت باريس وبرلين إن الشركة يجب أن تواجه عقوبات أو حتى إجراءات قانونية إذا اتضح أنها تفضل البريطانيين على مواطني دول الاتحاد. كانت شركة مودرنا تي اكس الرئيسية للتكنولوجيا الحيوية واحدة من الشركات الرائدة في السباق لتطوير لقاح فعال وآمن ضد فيروس كورونا (SARS-CoV-2)، الفيروس المسبب لمرض فيروس كورونا (COVID- 19). يحث أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريون المعتدلون الرئيس الأمريكي جو بايدن على تقليص حجم حزمة إغاثة فيروس كورونا الخاصة به البالغة 1.9 تريليون دولار أمريكي . قال المتحدث باسم وزير الدفاع الإسرائيلي بيني جانتس إن إسرائيل وافقت على تخصيص 5000 جرعة لقاح ضد فيروس كورونا لفلسطين.

أعلنت حركة الشباب الصومالية الإرهابية، مسئوليتها عن تفجير استهدف فندقا بالعاصمة مقديشو، ما أسفر عن سقوط جرحى وقتلى. وذكرت وسائل إعلام محلية أن الانفجار وقع خارج فندق "آفريك" قرب نقطة تفتيش أمنية.

لا تزال إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن تأمل في إعادة فتح المدارس في جميع أنحاء البلاد للتعلم الشخصي بحلول أبريل المقبل.

صعدت حركة طالبان عاليًا خلال إدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب؛ لأنهم كانوا يعلمون أنه يريد مغادرة أفغانستان، كانوا يأملون في رحلة إلى كامب ديفيد وتصرفوا مثل حكام أفغانستان.

قالت مصادر رفيعة المستوى لصحيفة ديلي ميل الأحد إن الرئيس الامريكي جو بايدن قد يلتقي بالملكة للمرة الأولى منذ توليه الرئاسة عندما يزور بريطانيا لحضور قمة مجموعة السبع في يونيو.