توجيهات عاجلة من أمير جازان بشأن إجراءات الوقاية من كورونا

وجه أمير منطقة جازان الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز بمتابعة تطبيق الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية ضد فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".

وأكد أمير جازان حرصة ومتابعته لتنفيذ الإجراءات الوقائية والاحترازية، والبروتوكولات الصحية بالتنسيق مع مركز القيادة والتحكم بالمنطقة، بحسب وكالة الأنباء السعودية "واس".

وشدد الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز على ضرورة التزام منسوبي الإمارة والمحافظات والمراكز التابعة لها وجميع الجهات الحكومية بالمنطقة، بالتدابير الوقائية والإجراءات الاحترازية خلال الحضور إلى مقار العمل والتقيد التام بارتداء الكمامة والتباعد الجسدي وعدم المصافحة وتعقيم اليدين، حفاظًا على سلامة الجميع.

كما وجه أمير جازان بضرورة تفعيل تطبيق "توكلنا"، والتقيد بالتعليمات الصحية في الأماكن العامة والمقرات الحكومية والمجمعات التجارية والأسواق والمطاعم والمقاهي ، للحد من دخول المصابين والمخالطين إلى المنشآت، وتطبيق الأنظمة على كل مخالف، والرفع بشكل مستمر ودوري عن الجهود التي تتم لتطبيق الإجراءات.