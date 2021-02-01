وزارة التعليم تطلق اختبارات تحاكي الاختبارات الدولية، أعلنت وزارة التعليم في المملكة العربية السعودية باصدراها عدد من الاختبارات على منصتها الالكترونية والتي تحاكي نفس الاختبارات الخاصة بالمدراس الدولية وذلك بداية من مناهج الصف الرابع الابتدائي وذلك على منصة مدرستي، ومن المقرر ان يتم اطلاق تلك الاختبارات ابتداء من يوم الخميس

وسيتم هذا الأمر بشكل اسبوعى، وتأتي تلك التطورات في إطار حرص المملكة السعودية على تقديم كل ما هو جديد في خلال مرحلة السعي بالنهوض بالعملية التعليمية للطلاب ورفع المستوي الخاصة بهم، و للتعرف أكثر على نظام الاختبارات الدولية تابع القراءة.

التعليم تطلق نظام الاختبارات الدولية

تتجه وزارة التعليم في المملكة السعودية بالاتجاه نحو رفع مستوى الطلاب في مختلف المراحل الدراسية حيث تسعى إلى القيام برفع عدد من الاختبارات على المنصة بداية من مناهج الصفوف الابتدائية حيث أن تلك الاختبارات تأتي في نفس الصورة التي تتبعها المدارس الدولية

ويعد هذا النظام الجديد أحد الأنظمة الجديدة التي تساعد في رفع المهارات التنموية للطلبة والطالبات ورفع معدل الذكاء بالتحديد لكون تلك الاختبارات لا تتبع النظام التقليدي في السؤال والجواب بل تحتاج إلى تنشيط الذاكرة والقدرة الاستيعابية للسؤال حتى تتمكن الوصول إلى الحل الصحيح له.

أهداف الاختبارات الدولية

كما تسعى هيئة التعليم بالمملكة بتلك الاختبارات ليس فقط لرفع قدرات الطالب كما أوضحنا في طريقة استقبال السؤال والتفكير ليتمكن من الرد عليه بل أيضا لتدعيم المعلمين والمعلمات في مشاركتهم المباشرة مع الطلاب والعمل على اكسابهم خاصية الفهم القرائي، حيث من المفترض أن تقوم الدراسة خلال الفترة المقبلة على أساس الفهم القرائي، والتي تشمل رفع كفاءة المعلم والمشرف لمختلف صفوف المرحلة الدراسية الابتدائية، بالتحديد لمعلمي مادة اللغة العربية والقائمين عليها.