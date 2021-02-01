مصرع 12 شخصا بغرق قاربين فى كولومبيا

وأضاف: "للأسف توفى 12 شخصا، لدينا وحدات من خفر السواحل وطائرات وهليكوبتر تبحث فى المنطقة عن آخرين"، دون أن يحدد عدد المفقودين فى البحر.
وقال: "لا نعرف حاليا سبب الحادث لكن لم يكن أى أحد من المتوفين يرتدى سترة نجاة"، مضيفا أن السكان والصيادين أنقذوا 36 من الركاب.
وأفاد مسؤولون فى المنطقة بأن القاربين كانا مكتظين بالركاب عندما أبحرا من توماكو صوب سان خوسيه ديل جوايابو.
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