أوباما ينتقد الأمن بسبب هجوم الكابيتول

جدة - نرمين السيد - وفى مقابلة مع القناة الثانية بالتلفزيون الألمانى "زد دى إف" اليوم الأحد، قال إن "الأجهزة كانت أكثر اهتماما وأفضل استعدادا بقدر كبير عندما تعلق الأمر بالمظاهرات السلمية لحركة حياة السود مهمة".

وأضاف أوباما أن بعض المراقبين أعربوا عن اعتقادهم بأن المتظاهرين البيض عوملوا بطريقة ألطف نسبيا من قبل الشرطة وقوات الأمن.

وكان أوباما تحدث فى اليوم التالى للهجوم على الكابيتول ووصفه بأنه "لحظة خزى كبيرة" و"عار على أمتنا" وحمّل ترامب المسؤولية عما حدث.

وقال إن الرئيس القائم بالأعمال الذى نشر الأكاذيب عن انتخابات مشروعة بلا سبب، هو من حرض على العنف.

واقتحم مئات من أنصار الرئيس الأمريكى السابق دونالد ترامب فى السادس من يناير مبنى الكونغرس ما أسفر عن مقتل عدة أشخاص.