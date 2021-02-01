المجلس الانتقالى فى السودان : تسليم قائمة المرشحين للوزارات غدا

جدة - نرمين السيد - أعلن مجلس شركاء الفترة الانتقالية فى السودان، اليوم الأحد، الاتفاق على تسليم قائمة المرشحين للوزارات لرئيس الحكومة السودانية، غدا الاثنين، مؤكدا أن إعلان الحكومة الانتقالية سيتم فى موعده المحدد، حسبما أفادت شبكة "سكاى نيوز".





وعقد مجلس شركاء الفترة الانتقالية السودانى، برئاسة الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة الانتقالى، اجتماعه بالقصر الجمهورى مساء الأحد، بحضور ممثلى كافة مكونات شركاء الفترة الانتقالية، بحسب ما نقلت وكالة السودان للأنباء "سونا".

وقالت الدكتورة مريم الصادق المهدى الناطق الرسمى باسم المجلس، فى تصريح صحفى، إن الاجتماع اطمأن على خطوات سير استكمال التوافق على تشكيل هياكل السلطة الانتقالية، مضيفة أن الجميع اتفق على تسليم قائمة مرشحى الوزارات لسيادة رئيس مجلس الوزراء غدا ليتم إعلان الحكومة الانتقالية فى الموعد المحدد.

وأوضحت الدكتورة مريم الصادق أن المجلس استعرض الرؤية السياسية للانتقال وأولويات الحكومة الانتقالية المقدمة من رئيس الوزراء عبد الله حمدوك، والتى تشمل مبادئ حاكمة وأولويات لعمل الحكومة الانتقالية، مشيرة إلى أنه بعد نقاش شفاف تم تحويل الرؤية إلى مكونات المجلس لإبداء الرأى حولها بغرض التوافق عليها عبر لجنة تنهى عملها خلال فترة وجيزة، وذلك قبل إعلان الحكومة الانتقالية المزمع يوم الخميس الموافق الرابع من فبراير المقبل.