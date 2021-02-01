بسبب كورونا.. تعليمات جديدة من أجل الصلاة في المسجد الحرام

أعلنت الرئاسة العامة لشئون المسجد الحرام والمسجد النبوي، عن مجموعة من الإجراءات يجب اتباعها من أجل أداء الصلاة في المسجد الحرام، بسبب فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".

وقالت الرئاسة إن هذه الإجراءات تتضمن ارتداء الكمامة، وقياس درجة الحرارة قبل دخول المسجد.

كما جاء في الإجراءات إحضار السجادة الخاصة بك، وتعقيم اليدين أثناء الدخول، ومنع دخول المأكولات والمشروبات إلى المسجد الحرام.

واشتملت على ضرورة الالتزام بالتباعد الاجتماعي، والالتزام بالتعليمات أثناء الخروج، والالتزام بالمسارات والأماكن المحددة للصلاة.

وكان وزير الصحة السعودي أصدر تحذيرا إلى الموطنين من التراخي في الإجراءات الإحترازية، بسبب رصد زيادة في أعداد الإصابات بالفيروس من جديد في البلاد.