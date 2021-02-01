نوره بنت فهد بن محمد في ذمة الله وصدر الخبر من الديوان الملكي السعودي

نوره بنت فهد بن محمد الأميرة السعودية في ذمة الله وتم الإعلان عن خبر وفاتها من الديوان الملكي السعودي اليوم منذ حوالي ستة ساعات مضت من داخل السعودية وتم التصريح من خلال الديوان الملكي السعودي بهذا الخبر وأعلن توقيت الوفاة للأميرة نوره بنت فهد وكان قد تم صدور الخبر من الديوان الملكي السعودي في بيان خارج من المتحدث الرسمي وكان مفاد البيان كالتالي أنتقل إلي رحمة الله تعالي أميرة المملكة العربية السعودية وفاة الأميرة نوره اليوم منذ ساعات قليلة مضت وسوف يتم الصلاة عليها اليوم الاثنين متمنين من الله له القدرة والعزة أن يتغمدها بوافر رحمته ومغفرته ورضوانه .

نوره بنت فهد بن محمد في ذمة الله والنعي الصادر من الديوان الملكي السعودي

تم صدور النعي اليوم من الديوان الملكي السعودي كما تم الإعلان عن سبب الوفاة للأميرة الراحلة نوره بنت فهد الأميرة السعودية وكان البيان الصادر من الديوان الملكي عن وفاة فقيدة الوطن بمفاده أنه اليوم الأحد انتقلت إلي رحمة الله تعالي فقيدة الوطن الأميرة نوره بنت فهد بن محمد من بيت آل عبد الرحمن آل سعود وسوف يتم الصلاة علي فقيدة الوطن الأميرة السعودية اليوم الاثنين الموافق 19 / 6 / 1442 هجرياً كما صدر عن الديوان الملكي بتمنيه للفقيدة الراحلة نوره بنت فهد بدعوات كافة مسئولي الديوان الملكي بأن الله يتغمد الأميرة فقيدة الوطن بكامل رحمته وعفوه ومغفرته ورضوانه وأن يتغمدها الله له كل القدرة والعة والعظمة بأن يسكنها فسيح جناته وختاماً بالبيان الصادر من الديوان الملكي إنا لله وإنا إليه راجعون .

تفاصيل الوفاة للأميرة الفقيدة رحمها الله له القدرة والعظمة :-

كان قد أعلن الديوان الملكي السعودي اليوم الأحد بأن وفاة الفقيدة رحمها الله بأن وفاة الأميرة كان بسبب المعاناة التي كانت مع المرض وبعد الصراع مع المرض لمدة وبعدها توفت بسبب ذلك كما تم التصريح من الديوان الملكي في البيان الصادر من الديوان الملكي والذي تم نشره عبر الوكالة للأنباء السعودية من داخل المملكة بأنه قد انتقلت إلي رحمة الله تعالي فقيدة السعودية الأميرة نوره بنت فهد وتم الإضافة من الديوان الملكي السعودي أنه سوف يتم الصلاة علي روح الفقيدة رحمة الله عليها الأميرة نوره إن شاء الله في هذا اليوم الاثنين الذي يوافق التاسع عشر من شهر يونيو ألفان وأربعمائة اثنان وأربعون هجرياً متمنين من الله أن يتغمدها بكامل رحمته ومغفرته ورضوانه وأن يسكنها الله فسيح جناته وخاتمة البيان من الديوان الملكي السعودي إنا لله وإنا إليه راجعون .

النعي من شخصيات مرموقة داخل المملكة العربية السعودية للفقيدة الأميرة نوره بنت فهد بن محمد

كان في مقدمة النعي للأميرة فقيدة الوطن السيد المحترم رمزي العصيمي وتقدم للفقيدة بأحر التعازي لها ولأسرتها كما تم توجيه التعازي لأصحاب السمو الأمراء وأصحاب السمو الأميرات والأمراء هم الأمير خالد والأمير بندر والأمير سلطان بن سعد بن خالد بن محمد بن عبد الرحمن كما تم توجيه النعي والتعازي لكل من شقيقاتهم وأيضاً أحفادهم في وفاة الأميرة المغفور لها بأذن الله تعالي والدتهم الأميرة الراحلة نوره بنت فهد بن محمد آل سعود .

نوره بنت فهد بن محمد كما تم إضافة ما قيل من السد المحترم عبد اللطيف بن عبد الله آل الشيخ بقوله للفقيدة إنا لله وإنا إليه راجعون وأكمل بقوله عظم الله أجركم في وفاة صاحبة السمو الأميرة والدتكم وأيضاً والدة الجميع الأميرة نوره متمنياً من الله أن يغفر لها وأن يرحمها وتمني من الله أن يسكنها فسيح جناته وعلي الجانب الآخر كتب السيد المحترم فايز بن عايد بن طريخم وقال في ما تم كتابته أتقدم بأحر التعازي للقيادة الحكيمة الكريمة ولكل أسرة الفقيدة الأسرة المالكة في وفاة المغفور لها بأذن الله تعالي الأميرة نوره متمنياً من الله أن يرحمها ويغفر لها وأن يسكنها فسيح جناته .