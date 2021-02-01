كاس العالم للاندية وتردد قناة الكاس الرياضية القطرية وكيفية إضافتها حصريا

كاس العالم للاندية ، وتردد قنوات الكأس الرياضية هي عبارة عن باقة من القنوات الرياضية القطرية التي تهتم وتعرض البطولات الرياضية الخليجية و الآسيوية، وكانت بدايتها منذ خمسة عشر عاما حيث بدأت أول مرة في 28 أبريل 2006 البث الخاص بها ولكن في شكل قناة واحدة بإسم قناة الدوري والكأس ولكن تحولت بعد ذلك إلي مجموعة من القنوات الرياضية عالية الجودة وبالأخص ثمانية قنوات ممتعة.

كيف بدأت قناة الكاس الرياضية القطرية

عندما بدأت قناة الكأس الرياضية أخذتها واستولت عليها شبكة الجزيرة الإعلامية عكس قناة بي ان سبورت التي كانت ملكا لمجموعة قنوات الجزيرة ثم انفصلت عنها ولكن قناة الكأس أصبحت ملكا للجزيرة كقناة رياضية إلى جانب قناة الجزيرة الرياضية. ثم بعد ذلك تدريجيا انفصلت وأصبحت تحت إدارة شبكة قنوات بي إن بعد انفصال الجزيرة الرياضية عن شبكة الجزيرة الإعلامية من الأساس وتحولت نحو مجموعة بي إن لتصبح الكأس 3، 7,6 و8 ملكا لباقة بي إن سبورت الرياضية.

تردد قناة الكأس الرياضية القطرية الناقلة لبطولة كاس العالم للاندية

تضاعف البحث عن قناة الكأس الرياضية القطرية وقناة بي ان سبورت لمشاهدة ومتابعة كاس العالم للاندية حيث المباراة القادمة التي يترقبها الجميع بشغف هي مباراة الأهلي المصري ضد الدحيل القطري التي يستعد لها الفريقيين أتم استعداد للمواجهة وتم فتح دخول الجماهير فيها بنسبة 30% وهي نسبة ضئيلة جدا لذلك نفذت التذاكر بسرعة رهيبة حيث بدأت الأنشطة الرياضية في الرجوع تدريجيا وفي هذا المقالة نعرض لكم أعزائي القراء تردد القناة الناقلة لبطولة كاس العالم للاندية .

القمر الصناعي نايل سات.

الاستقطاب : عمودي.

معامل تصحيح الخطأ : 3/4.

معدل الترميز :27500.

التردد : 11919.

وستجد القناة موجودة على جهاز استقبالك بأسم ALKASS بالانجليزية واذا كان القمر الصناعي الخاص بك هو عرب سات فلا تقلق عزيزي القارئ حيث ستجد في هذه المقالة ترددها عبر ذلك القمر الصناعي.

القمر الصناعي عرب سات.

الاستقطاب : عمودي.

معامل تصحيح الخطأ 5/6.

معدل الترميز : 27500.

التردد : 12418.

نتمنى عزيزي المشاهد أن تكون استمتعت بهذه المقالة وكانت مفيدة لك ،مشاهدة ممتعة لبطولة كاس العالم للاندية ونتمنى للفريقين الحظ السعيد وكما يقول الأنجليز “لعل الفريق الأفضل يفوز.