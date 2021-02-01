المغرب ونيجيريا يجددان التعهد ببناء خط للغاز ومصنع أسمدة

قال الديوان الملكي المغربي إن المغرب ونيجيريا جددا تعهدهما الأحد ببناء خط أنابيب غاز ومصنع أسمدة.
وذكر الديوان الملكي أن تجديد الالتزام بالمشروعين جاء في اتصال هاتفي بين العاهل المغربي الملك محمد السادس والرئيس النيجيري محمد بخاري.
وكان البلدان قد اتفقا على مشروع خط الأنابيب في ديسمبر 2016 وأطلقا دراسات الجدوى.
وقال البلدان في يونيو 2018 إن خط الأنابيب سيمتد لمسافة 5660 كيلومترا، وإن التشييد سيجري على مراحل تستمر 25 عاما.
واتفق الزعيمان أيضا على تسريع جهود اضطلاع مجموعة المكتب الشريف المغربية للفوسفات، أكبر شركة مصدرة للفوسفات في العالم، ببناء مصنع للأسمدة في نيجيريا.
وكان مسؤولون في مجموعة المكتب الشريف قالوا لرويترز في يوليو إن المصنع سينتج 750 ألف طن أمونيا ومليون طن أسمدة وسيبدأ العمل على الأرجح بحلول عام 2024.
وشأنها شأن شركات مغربية أخرى، توسع مجموعة المكتب الشريف منذ سنوات استثماراتها في أفريقيا مما يعزز القوة الاقتصادية للمملكة.
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