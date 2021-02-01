اعتقال رئيس ميانمار وزعيمة الحزب الحاكم ومسؤولين كبار

جدة - نرمين السيد - وقال المتحدث باسم الحزب ميو نيونت لـ"رويترز": "أود أن أبلغ شعبنا بألا يرد على هذا بتهور وأود منه أن يتصرف وفقا للقانون"، مضيفا أنه يتوقع أن يتم اعتقاله هو أيضا.

وكان جيش ميانمار أعلن يوم السبت أنه سيحمى دستور البلاد ويلتزم به وسيعمل وفقا للقانون، وسط مخاوف فى البلاد من أن القوات المسلحة قد تحاول الاستيلاء على السلطة.

وفى بيان رسمى قال الجيش إن التصريحات الأخيرة التى أدلى بها قائده العسكرى الأعلى بشأن إلغاء الدستور أساءت وسائل الإعلام وبعض المنظمات تفسيرها.

بدوره، قال حزب "الرابطة الوطنية للديمقراطية" الحاكم الذى فاز فى انتخابات نوفمبر بأغلبية ساحقة، إنه قبل بيان الجيش بشأن الوضع فى البلاد كتفسير مناسب بعد أن قالت القوات المسلحة إنها ستحمى الدستور وتتبعه.

وأضاف أن الحزب يريد أن يكون الجيش منظمة "تقبل رغبة الناس فى ما يتعلق بالانتخابات".