التسجيل في اختبار التحصيلي 1442- 2021 للطلاب عبر قياس

التسجيل في اختبار التحصيلي 1442- 2021، موعد التسجيل في اختبار التحصيلي 1442، أسئلة تدور على أذهان وعقول أبناؤنا الطلبة والطالبات في المملكة العربية السعودية، حيث يعد اختبار التحصيلي هو مفتاح دخول الطلاب للالتحاق بدراسة مجال معين بالجامعة مع النسبة التي حصل عليها في امتحانات الشهادة الثانوية، ويحتاج اختبار التحصيلي دراسة جيدة من الطلاب لأنها اختبارات ليست سهلة وإنما تحتاج من الطلاب الدراسة جيداً، ولهذا فعملية التسجيل في اختبار التحصيلي للطلاب ذات أهمية كبرى بالنسبة لهم.

حيث أن اختبار التحصيلي يكون عبارة عن مجموعة من الأسئلة تقيس الحصيلة المعرفية للمواد العلمية التي تلقها الطلاب في دراستهم بالمرحلة الثانوية على مدار السنوات الثلاث، وهو أداة من أدوات القياس العادلة التي تمكن الطلبة والطالبات من الالتحاق بدراسة مجال معين في الجامعات، ولهذا يجب أن يتعامل الطلبة والطالبات في المملكة مع اختبار التحصيلي بمنتهي الجدية لأنه يرسم الطريق لمستقبله في القبول بالجامعات، وسوف نتناول في هذه المقالة التسجيل في الاختبار التحصيلي 1442 من حيث مواعيد التسجيل في الاختبار التحصيلي، أو من حيث طريقة وخطوات التسجيل في الاختبار التحصيلي 1442 عبر المركز الوطني قياس.

مواعيد التسجيل في اختبار التحصيلي 1442-2021 :-

أعلنت هيئة التعليم والتدريب في السعودية والمسئولة عن إعداد الاختبار التحصيلي للطلبة والطالبات الحاصلين على الثانوية العامة عن مواعيد التسجيل في الاختبار التحصيلي 1442-2021 وذلك للبنين والبنات كالتالي:-

الفترة النوع بداية التسجيل نهاية التسجيل الأولي ذكور 19 جمادى الآخرة & 1/2/2021 2 شعبان 1442 & 15/3/2021 الأولي أناث 26 جمادي الآخرة & 8/2/2021 2 شعبان 1442 & 15/3/2021 الثانية ذكور 19 جمادى الآخرة & 1/2/2021 30 شعبان 1442 & 12/4/2021 الثانية إناث 26 جمادي الآخرة & 8/2/2021 30 شعبان 1442 & 12/4/2021

طريقة التسجيل في اختبار التحصيلي 1442-2021 :-

* يتم الدخول على موقع قياس.

* الدخول على ملف المستفيد.

* قم بكتابة رقم السجل المدني ثم كلمة المرور وأنقر على تسجيل الدخول.

* في حالة ما إذا كنت مستخدم جديد قم بالضغط على سجل الآن.

* يظهر لك الملف الشخصي الخاص بك.

* انقر على الاختبارات المتاحة ثم اختر الاختبار التحصيلي.

* اختر نوع الاختبار سواء محوسب أو ورقي.

* قم بالنقر على زر التسجيل ثم الشروط والأحكام. ثم التالي وأختر الموعد المناسب لك لأداء الاختبار، وذلك بعد التأكد من أنك مستعد جيداً لأداء الاختبار.