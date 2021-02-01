السعودية تحذر من ارتفاع الإصابات بفيروس كورونا

حذّر وزير الصحة السعودي توفيق الربيعة من احتمال فرض قيود جديدة لاحتواء فيروس كورونا في ظل ارتفاع عدد الإصابات، في وقت خففت المملكة من وتيرة التلقيح على خلفية تأخّر الشحنات.

وقال الوزير في تسجيل مصوّر "لقد رصدنا وللأسف خلال الأيام الماضية زيادة ملحوظة وارتفاعا مستمرا في أعداد الإصابة بالفيروس ومن أهم أسباب هذا الارتفاع التجمّعات بأنواعها والتراخي في تطبيق التدابير الوقائية".

وأضاف "بلا شك فإن عدم الالتزام سيجعلنا نضطر لاتّخاذ إجراءات احترازية لحماية المجتمع"، بدون أن يقدّم مزيدا من التفاصيل.

وكانت قد أطلقت السعودية حملتها للتطعيم ضد فيروس كورونا في 17 ديسمبر بعدما تلّقت أول شحنة من لقاح فايزر/بايونتيك.

وأعلنت وزارة الصحة أن البرنامج سيجري على ثلاث مراحل، بدءا بالأشخاص الذين تتجاوز أعمارهم 65 عاما ومن يعانون أمراضا مزمنة أو هم أكثر عرضة للإصابة.