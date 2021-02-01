نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر السفير البريطاني بالإمارات يعلن عن سعادته بمبادرة "كوفاكس" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - عبر السفير البريطاني لدى دولة الإمارات المتحدة، باتريك موي، عن سعادته لمبادرة "كوفاكس"، قائلا:" مسرورين بإعلان صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد لدعم مبادرة "كوفاكس COVAX" الرامية لتوزيع 2 مليار جرعة من لقاحات "كوفيد-19" في عام 2021.

وتابع "مودي" خلال تغريدة له عبر حسابة الشخصي بموقع التغريدات القصيرة "تويتر"، قائلا:" سيكون توفير اللقاح من خلال خبرات وقدرات كل من "طيران الإمارات" و"شبكة موانئ دبي العالمية" ومطارات دبي والمدينة العالمية للخدمات الإنسانية.