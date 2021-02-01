الدنمارك تتغلب على السويد وتحرز كأس العالم في اليد

حازت الدنمارك على لقب مونديال كرة اليد بعد تغلبها على السويد بنتيجة 26 مقابل 24، في المباراة النهائية التي جمعتهما بنهائي بطولة العالم لكرة اليد والتي تحتضنها صالة استاد القاهرة الدولي.

وسيطرت الدنمارك على مجريات المباراة بعد أفضلية لمنتخب السويد ليحرز لقب البطولة للمرة الثانية على التوالي بعد أن أحرزت لقبها الأول بالفوز على النرويجي في المباراة النهائية للنسخة الماضية التي استضافتها الدنمارك بالتنظيم المشترك مع ألمانيا.

وانتهى الشوط الأول من المباراة بالتعادل 13 / 13 بعد أداء متكافئ ومثير من الفريقين على مدار الشوط.

وكان قد حقق المنتخب الإسباني برونزية البطولة، بفوزه على نظيره الفرنسي 35-29 في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع.

وضمنت إسبانيا مكاناً لها في منصة التتويج، بحصدها البرونزية الثانية في رابع مشاركة لها في تاريخها بعد العام 2011 في السويد.

وسيطر منتخب "لا روخا"، بطل العالم عامي 2005 و2013، على المباراة منذ البداية، وتقدم 4-0 في الدقائق الخمس الأولى، قبل أن يستعيد المنتخب الفرنسي توازنه ويسجل أول أهدافه مع الدقيقة السادسة.