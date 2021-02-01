يبدأ منتدى الحوار السياسي الليبي في سويسرا أعماله اليوم الاثنين والذي سيستمر لغاية 5 فبراير، حيث ستدير الجلسة القائمة بأعمال الممثل الخاص للأمين العام ورئيسة البعثة بالإنابة ستيفاني ويليامز.

ومن المنتظر أن يصوت المنتدى على مناصب المجلس الرئاسي المكون من ثلاثة أعضاء ورئيس الوزراء وفق خارطة الطريق التي اعتمدها المنتدى في تونس منتصف نوفمبر. وسيتم تكليف هذه السلطة التنفيذية المؤقتة الموحدة في المقام الأول بقيادة ليبيا إلى الانتخابات الوطنية المقرر إجراؤها في 24 ديسمبر 2021 وإعادة توحيد مؤسسات الدولة الليبية.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أعمال منتدى الحوار السياسي الليبي تنطلق في جنيف على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع سكاي نيوز عربية وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.