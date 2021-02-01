فقدان طائرة تدريب يونانية يقودها طيار عراقى

جدة - نرمين السيد - وذكر بيان للخطوط العراقية أن وزارة النقل وبإشراف مباشر من الوزير ناصر حسين بندر الشبلى ومدير عام الخطوط الجوية العراقية كفاح حسن جبار تتابع منذ ظهر الأحد خبر فقدان أكاديمية "أغناتيا" اليونانية للطيران إحدى طائرات التدريب، كان يقودها الطيار العراقى المتدرب والمبتعث على نفقة الخطوط عمار إبراهيم".

ووجهت إدارة الخطوط الجوية العراقية مركز إدارة الأزمات فى الشركة باتخاذ الإجراءات اللازمة حسب السياقات الدولية وتشكيل خلية أزمة وغرفة عمليات طوارئ تضم جميع المختصين والمعنين فى الشركة، ويرأسها مدير عام الشركة لمتابعة أدق تفاصيل الحادث على مدار الساعة.

وأضافت: "تم الاتصال بشكل مباشرة من قبل مدير عام الشركة بإدارة الأكاديمية، للوقوف على آخر نتائج البحث والإنقاذ التى تقوم بها السلطات اليونانية والاكاديمية لبيان مصير الطالب العراقى".

وأوضحت أن فريق عمل متخصص مدعوما بجهد تحقيق دولى، يستعد للتوجه خلال الساعات القريبة المقبلة إلى اليونان، لمتابعة تفاصيل الحادث".