بعد دقائق من اعتقال رئيس البلاد .. انقطاع البث عن تليفزيون ميانمار

جدة - نرمين السيد - وذكر تلفزيون ميانمار على حسابه فى موقع "فيسبوك" سبب انقطاع البث، قائلا : "تعذر استمرار البث نتيجة أعطال فنية".
اعتقال رئيس ميانمار
وأكد مراسل "بى بى سى" فى جنوب شرق آسيا، أن هناك انتشارا مكثفا للجنود فى شوارع العاصمة نايبيداو والمدينة الرئيسية يانغون، لافتا إلى أن الاتصالات الهاتفية والإنترنت قطعت فى العاصمة.
كان المتحدث باسم الحزب الحاكم فى ميانمار، قد أكد أن قوات الأمن اعتقلت زعيمة ميانمار أونج سان سوكى، والرئيس ومسؤولين كبار آخرين فى مداهمة فى الصباح الباكر، متابعا: "أود أن أبلغ شعبنا ألا يرد على هذا بتهور وأود منهم أن يتصرفوا وفقا للقانون".
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