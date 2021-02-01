بعد اعتقال رئيس البلاد .. انتشار عناصر جيش ميانمار فى الشوارع والميادين

جدة - نرمين السيد - جاء هذا فيما أعلن الحزب الحاكم فى ميانمار، اليوم الإثنين، اعتقال زعيمة البلاد، أون سان سو تشى، ورئيس البلاد، وعدد من كبار المسؤولين.
أحداث الانقلاب فى ميانمار
تأتى هذه الخطوة بعد أيام من التوتر المتصاعد بين الحكومة المدنية، والجيش، والذى أثار مخاوف من حدوث انقلاب فى أعقاب انتخابات يقول الجيش إنها مزورة.
وقال المتحدث باسم الحزب الحاكم ميو نيونت إلى وكالة رويترز، إن المستشارة ورئيس الدولة وين مينت، وزعماء آخرين "اختطفوا" فى الساعات الأولى من صباح اليوم.
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