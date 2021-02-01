تنبيه عاجل من السفارة السعودية في أمريكا إلى رعاياها

أصدرت السفارة السعودية في الولايات المتحدة، اليوم الإثنين، تنبيه مهم إلى رعاياها في الولايات المتحدة.

وقالت السفارة في تغريدة على تويتر: "نود التنويه بأن السفارة ستكون مغلقة اليوم الإثنين ١ فبراير، وذلك نظرًا لسوء الأحوال الجوية، وسيستأنف العمل بإذن الله يوم الثلاثاء ٢ فبراير ٢٠٢١".

وأضافت: "وفي حالة الطوارئ الاتصال على الأرقام المذكورة في موقع السفارة. وتهيب السفارة بالمواطنين اتباع ارشادات السلامة وتعليمات السلطات المحلية".

ويتوقع تعرض الولايات المتحدة الأمريكية لموجة شديدة من البرودة، اليوم الإثنين، ما تسبب في إغلاق العديد من المنشآت.