تعليق إدارة بايدن على محاولة الانقلاب في ميانمار

أعرب البيت الأبيض، اليوم الإثنين، عن رفضه لأي محاولة لقلب نتائج الانتخابات أو عرقلة الانتقال الديمقراطي في ميانمار.
وأعلن الحزب الحاكم في ميانمار، اليوم الإثنين، اعتقال مستشارة البلاد، أون سان سو تشي، ورئيس البلاد، وعدد من كبار المسئولين في البلاد.
وتأتي هذه الخطوة بعد أيام من التوتر المتصاعد بين الحكومة المدنية والجيش القوي الذي أثار مخاوف من حدوث انقلاب في أعقاب انتخابات يقول الجيش إنها مزورة.
وقال المتحدث باسم الحزب الحاكم ميو نيونت إلى وكالة رويترز إن المستشارة ورئيس الدولة وين مينت، وزعماء آخرين "اختطفوا" في الساعات الأولى من الصباح.
وكان الجيش قد أعرب عن التزامه بدستور البلاد. وأصدر بيانًا أوضح فيه أنه أُسيء فهم تصريحات قائده، لكنه لم يدحض بشكل واضح احتمال وقوع انقلاب وشيك.
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