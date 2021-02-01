بسبب كورونا.. تظاهرات في البرازيل لمطالبة الرئيس بترك منصبه

شهدت شوارع البرازيل تظاهرات ضد تعامل الرئيس البرازيل جايير بولسونارو، مع جائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".
وطالب المتظاهرون، الرئيس البرازيلي بالتنحي أو تقديم الاستقالة من منصبه، بسبب فشله في التعامل مع الجائحة منذ شهور طويلة.
وسجلت البرازيل ثاني أكبر حصيلة للوفيات جراء الفيروس في العالم بعد الولايات المتحدة، وثالث أعلى عدد للإصابات بعد الولايات المتحدة والهند.
واقتربت البرازيل من تسجيل 10 مليون إصابة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، مع استمرار الوفيات في الارتفاع.
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