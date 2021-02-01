زلزال يضرب جزيرة فى المحيط الأطلنطى

جدة - نرمين السيد - وكشف مركز رصد الزلازل، وفق ما ذكرته وكالة سبوتنيك الروسية، أنه تم تسجيل الهزات فى الساعة 19.05 بالتوقيت العالمى، 22.05 بتوقيت موسكو على بعد 485 كيلو مترا جنوب عاصمة غويانا، جورج تاون و112 كيلومترا، شرق مدينة بوا فيستا البرازيلية.
وأشار إلى أن الهزة وقعت على عمق 10 كيلومترات، ولم تشر الأنباء الواردة إلى تسبب الهزة فى أى ضرر.
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