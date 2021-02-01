غضب أمريكى استرالى من اعتقال الجيش لـ رئيس ميانمار

جدة - نرمين السيد - وعلى صعيد متصل، طالبت الحكومة الاسترالية من جيش ميانمار بإطلاق سراح رئيس البلاد، وزعيمة الحزب الحاكم وكل القادة الذين تم اعتقالهم على الفور.

جاء ذلك، بعدما قرر جيش ميانمار إعلان حالة الطوارئ لمدة عام، وانتقال السلطة إلى نائب رئيس البلاد، وانتقال كل الصلاحيات السياسية إلى قائد جيش ميانمار.

انقلاب ميانمار

وأعلن الحزب الحاكم فى ميانمار، اليوم الإثنين، اعتقال مستشارة البلاد، أون سان سو تشى، ورئيس البلاد، وعدد من كبار المسئولين فى البلاد.

وتأتى هذه الخطوة بعد أيام من التوتر المتصاعد بين الحكومة المدنية وجيش ميانمار، والذى أثار مخاوف من حدوث انقلاب فى أعقاب انتخابات أكد الجيش أنها مزورة ولا تمت للديمقراطية بصلة.