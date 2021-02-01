إطلاق نار فى مركز للتسوق بـ أمريكا

جدة - نرمين السيد - وأوضحت أن تقارير أمريكية تتحدث عن إصابة شخصين بينما المشتبه به لا يزال طليقا. جدير بالذكر، أن 5 أشخاص على الأقل لقو مصرعهم، بينما أصيب اثنان آخران، بعد إطلاق نار امتد من شيكاغو إلى إيفانستون، فى الولايات المتحدة الأمريكية.

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