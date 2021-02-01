السفارة السعودية بـ أمريكا توجه تنبيها عاجلا لرعاياها

جدة - نرمين السيد - وقالت، فى تغريدة لها على موقع التدوينات القصيرة "تويتر": "نود التنويه بأن السفارة ستكون مغلقة اليوم الإثنين الأول فبراير، نظرًا لسوء الأحوال الجوية، وسيستأنف العمل بإذن الله يوم غد الثلاثاء".

وأضافت أنه فى حالة الطوارئ يرجى الاتصال على الأرقام المذكورة فى موقع السفارة، مهيبة بالمواطنين السعوديين اتباع ارشادات السلامة وتعليمات السلطات المحلية.

وتوقعت الأرصاد الجوية الأمريكية تعرض الولايات المتحدة لموجة شديدة من البرودة، اليوم الإثنين، ما تسبب فى إغلاق عديد من المنشآت.