جدة - نرمين السيد - ووفقا لمحطة تابعة للجيش فى ميانمار، كما ذكرت وكالة سكاى نيوز عربية، قرر الجيش نقل جميع صلاحيات الرئيس إلى نائبه ميينت سوى، فيما قرر قادة جيش ميانمار نقل جميع السلطات السياسية إلى القائد العام لجيش ميانمار، مين أوج هلينج.
ونقل تلفزيون مملوك للجيش عن القوات فى ميانمار إنها نفذت اعتقالات ردا على تزوير الانتخابات، وإن حالة الطوارئ ستستمر عاما.
الانقلاب فى ميانمار
فيما أعلن الحزب الحاكم فى ميانمار اعتقال زعيمة البلاد، أون سان سو تشى، ورئيس البلاد، وعدد من كبار المسئولين فى البلاد.
تأتى هذه الخطوة بعد أيام من التوتر المتصاعد بين الحكومة المدنية والجيش القوى الذى أثار مخاوف من حدوث انقلاب فى أعقاب انتخابات يقول الجيش إنها مزورة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر عاجل .. جيش ميانمار يعلن حالة الطوارئ لمدة عام وينقل السلطة لـ نائب الرئيس على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.