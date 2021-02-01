عاجل .. جيش ميانمار يعلن حالة الطوارئ لمدة عام وينقل السلطة لـ نائب الرئيس

جدة - نرمين السيد - ووفقا لمحطة تابعة للجيش فى ميانمار، كما ذكرت وكالة سكاى نيوز عربية، قرر الجيش نقل جميع صلاحيات الرئيس إلى نائبه ميينت سوى، فيما قرر قادة جيش ميانمار نقل جميع السلطات السياسية إلى القائد العام لجيش ميانمار، مين أوج هلينج.

ونقل تلفزيون مملوك للجيش عن القوات فى ميانمار إنها نفذت اعتقالات ردا على تزوير الانتخابات، وإن حالة الطوارئ ستستمر عاما.

الانقلاب فى ميانمار

فيما أعلن الحزب الحاكم فى ميانمار اعتقال زعيمة البلاد، أون سان سو تشى، ورئيس البلاد، وعدد من كبار المسئولين فى البلاد.

تأتى هذه الخطوة بعد أيام من التوتر المتصاعد بين الحكومة المدنية والجيش القوى الذى أثار مخاوف من حدوث انقلاب فى أعقاب انتخابات يقول الجيش إنها مزورة.