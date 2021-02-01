نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بعد إلقائه القبض على رئيسة الدولة.. جيش ميانمار يتولى السلطة ويعلن الطوارئ لمدة عام في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - بعد اعتقاله أون سان سو تشي رئيسة البلاد والمستشارة وعدد من كبار المسئولين في البلاد، كشف الجيش في ميانمار، اليوم الإثنين، عن تولي السلطة، وإعلان الطوارئ لمدة عام.

وتقرر نقل جميع صلاحيات الرئيس إلى نائبه ميينت سوي، ووفقا لمحطة تابعة للجيش في ميانمار، فيما قرر قادة جيش ميانمار نقل جميع السلطات السياسية إلى القائد العام لجيش ميانمار، مين أوج هلينج.

وكان أعلن الحزب الحاكم في ميانمار، اعتقال زعيمة البلاد، أون سان سو تشي، ورئيس البلاد، وعدد من كبار المسئولين في البلاد.

وتأتي هذه الخطوة بعد أيام من التوتر المتصاعد بين الحكومة المدنية والجيش القوي الذي أثار مخاوف من حدوث انقلاب في أعقاب انتخابات يقول الجيش إنها مزورة.

وقال المتحدث باسم الحزب الحاكم ميو نيونت إلى وكالة رويترز إن المستشارة ورئيس الدولة وين مينت، وزعماء آخرين "اختطفوا" في الساعات الأولى من الصباح.

وكان الجيش قد أعرب عن التزامه بدستور البلاد. وأصدر بيانًا أوضح فيه أنه أُسيء فهم تصريحات قائده، لكنه لم يدحض بشكل واضح احتمال وقوع انقلاب وشيك.