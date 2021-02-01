مقتل شخص وإصابة آخر في إطلاق نار بولاية ويسكونسن الأمريكية

أعلنت الشرطة الأمريكية، مقتل شخص وإصابة آخر في إطلاق نار داخل مركز تسوق بولاية ويسكونسن الأمريكية.
وذكرت الشرطة أن القوات توجهت إلى مركز تسوق "فوكس ريفر" بالولاية عقب ورود بلاغات عن إطلاق نار في المكان.
وقالت شرطة والولاية إن مطلق النار غادر المركز التجاري قبل وصول القوات، حيث لا يزال طليقا. لكن الشرطة قالت إنها تجري مقابلات مع شهود وتتبع الأدلة.
يأتي ذلك مع استمرار حوادث إطلاق النار في الولايات المتحدة في الأزدياد خلال الفترة الماضية.
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